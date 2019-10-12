شكرا لقرائتكم خبر عن قصة بناء المتاجر حول مسجد النور في عدن ودور الأزهر الشريف والان مع التفاصيل

يصادف هذا العام الذكرى الستين لبناء مسجد النور بمدينة الشيخ عثمان، شمال العاصمة المؤقتة عدن، حيث بني المسجد في عام 1279هجرية، 1959م، من قبل الحاج محمد علي عبده مقطري .

وشهد بناء هذا المسجد خلاف ديني كبير خاصةب عدن قيام المهندس ببناء 60متجرا محلا تجاريا، حيث يقال إن رجال الدين اعترضوا على بناء المتجر اي محلات تجارية، وطلبوا فتوى من الأزهر الشريف بمصر.

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وبحسب كتاب، خالد سيف سعيد، بعنوان "تاريخ مدينة عدن وضواحيها"، كان رد لجنة الأزهر الشريف للفتوى بأن ذلك جائزا شرعا .

وأشار الكتاب، إلى انه هكذا بنيت هذه المتاجر والتي أصبحت فيما بعد تدر للمسجد ربحا يقرب إلى 6000دينار شهريا حينذاك .

ويضم المسجد معهدا سمي "بمعهد النور العلمي" يدرس فيها المواد الدينية والمواد العلمية،كما شكلت لجنة خاصة أطلق عليها"دستور لجنة مسجد النور" وكان ذلك في سبتمبر عام1961م وتضم فيها عشر مواد اي بنود تحدد فيها أنظمة و تنظيم العمل الإداري للمسجد .