شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قاتل مدير مطاعم الحمراء في عدن والان مع التفاصيل

كشفت مصادر أمنية، عن هوية قاتل مدير مطاعم الحمراء في العاصمة المؤقتة عدن، عادل دعدع، والذي حدثت قبل أيام في مديرية خور مكسر .

وقالت المصادر، ان الشخص الذي قام بقتل عادل دعدع مدير مطعم الحمراء يدعى (أ.أ) وهو احد حراسة المطعم والسائق الخاص بمدير المطعم.

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وأوضحت المصادر، ان كاميرات فندق الذيباني أظهرت أن شجار نشب بين الجاني والمجني عليه .. مشيرة إلى أنه بعد استنجاد المجني عليه بالناس أطلق الجاني ٣ رصاصات أردت دعدع قتيلا .

وأضافت المصدر، أن الجاني هرب عقب إرتكاب جريمته بسيارة دعدع وتلفوناته ومبالغ مالية كبيرة كان قد تلقاها دعدع حوالة مالية من مالك المطعم الأساسي ويدعى الجفري .. لافتاً الى العثور على سيارة دعدع في ساحل أبين الساعة الثالثة فجرا، ولا يزال هاربا حتى اللحظة.

وتفيد معلومات عن ضبط القاتل في مودية فيما معلومات تشير الى تسليمه من اهله .