شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مؤسسة وطن للتنمية والتدريب تقيم ندوة بعنوان "الحضارم والسلام" والان مع التفاصيل

أقامت مؤسسة وطن للتنمية والتدريب ندوة بعنوان "الحضارم والسلام" بقاعة المؤتمرات بمؤسسة وطن بالمكلا.

وأدار هذه الندوة رئيس مؤسسة وطن للتنمية والتدريب الاستاذة عهود عبدالله باحميش والتي حضرها وشارك فيها عدد من المهتمين وممثلي منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية.

وقدم المحور الأول البروفيسور عبدالله الجعيدي مدير مركز حضرموت للدراسات التاريخية والأبحاث والتوثيق والنشر والذي بعنوان تجربة معاهدات السلام في حضرموت والذي تحدث فيه عن دور حضرموت منذ القدم في عهد السلطنات والاستعمار البريطاني والحروب والنزاعات بين القبائل الحضرمية ومعاهدات واتفاقيات السلام فيما بينهم.

فيما تحدث بالمحور الثاني القاضي شاكر محفوظ بنش رئيس نيابة استئناف حضرموت والذي بعنوان مفهوم السلام في ميثاق الأمم المتحدة، عن الدافع لإنشاء الأمم المتحدة وهو ويلات الحروب بين الدول منها الحرب العالمية الأولى والثانية وماخلفته هذه الحروب من كوارث وأزمات، والذي استلزم في قيام الأمم المتحدة بمهمة منع تصعيد الخلافات ووقف الحروب أو المساعدة في إستعادة السلام عند نشوب النزاع المسلح وتعزيزه في المجتمعات التي إنتهت من الحرب.

وأضاف بنش: إن مجلس الأمن الدولي هو الجهاز الذي يقع على عاتقه المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على صوب السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

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معرجاً على دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين ونزع السلاح والتسويات السلمية والآليات والإجراءات التي تقوم بها.

وتطرق القاضي بنش إلى القرار رقم 377 الذي صدر بتاريخ 2نوفمبر 1950م الصادر من الجمعية العامة تحت عنوان متحدون من أجل السلام.

واختتم بنش حديثه بما خوله ميثاق الأمم المتحدة للأمين العام وإلى الإجراءات المتحدة لمنع النزاعات والى الدبلوماسية الوقائية، وعمليات حفظ السلام مستشهداً بعمليات حفظ السلام التي قامت بها الأمم المتحدة في عدد من البلدان منذ نشأتها إلى الوقت الراهن.

وفيما تحدث بالمحور الثالث السياسي والتربوي الأستاذ سالم عبدالمنعم باعثمان والذي بعنوان دور حضرموت في بناء السلام والتعايش في الجنوب عن دور حضرموت منذ نشأتها وعلاقاتها بالدول والحضارات الأخرى والحروب والنزاعات فيما بينها، وكذلك امتدادها عبر مناطق الجنوب.