‏الخزعلي يحذر من 'تهديد كبير' للأمن القومي العراقي

حذر الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، السبت، من "تهديد كبير" للأمن القومي العراقي بسبب ما يحدث على الحدود العراقية السورية نتيجة عمليات الجيش التركي.
وأضاف الخزعلي في تغريدة بموقع "تويتر"، أن "على الدولة والأجهزة المعنية متابعة ما يجري والقيام بالخطوات المطلوبة بأسرع وقت".
يشار إلى أن الجيش التركي بدأ، الأربعاء (9 تشرين الأول 2019)، عملية عسكرية أطلق عليها اسم "نبع السلام" شرق الفرات شمالي سوريا، بهدف منع إقامة "ممر إرهابي" على حدوده الجنوبية.
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