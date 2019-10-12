‏الخزعلي يحذر من 'تهديد كبير' للأمن القومي العراقي

وقال الخزعلي، إن "ما يحدث على الحدود العراقية مع سوريا نتيجة عمليات الجيش التركي الذي تشارك فيها رسمياً المجاميع المسلحة هو تهديد كبير ومباشر للأمن القومي العراقي".

وأضاف الخزعلي في تغريدة بموقع "تويتر"، أن "‏على الدولة والأجهزة المعنية متابعة ما يجري والقيام بالخطوات المطلوبة بأسرع وقت".