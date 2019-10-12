أعلنت وزارة المالية، السبت، عن مباشرة دائرة عقارات الدولة بتهيئة (13750) قطة ارض سكنية في محافظات البصرة وواسط وديالى، و33 الف دونم في بغداد والانبار لتوزيعها على المواطنين ضمن خطة البرنامج الحكومي لهذا الشأن.
وأضافت الوزارة، أن "العمل جاري في انجاز وتهيئة جميع الاراضي الصالحة للتوزيع في جميع محافظاتنا العزيزة"، مشيرة الى أن "وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة جاهزة لايصال الخدمات لتلك الاراضي لتكون مخدومة وجاهزه للسكن".
وأوضحت، أن "جميع تلك الاجراءات هي ليست وليدة الساعة بل تم الشروع بها منذ تولينا مهام ادارة الدائرة اذ انجزت الدائرة بيع المئات من المجمعات السكنية الى شاغليها في جميع المحافظات كذلك سعت في اصدار قرار من مجلس الوزراء بصدد تقسيط اثمان تلك المجمعات على مدى ٣٥ سنة من أجل حل ازمة السكن، وعملت الدائرة على توفير وتوزيع قطع اراضي للطواقم الجويه بحدود ١٤٠٠ قطعة ارض متميزة، كما عملت الدائرة على تهيئة الاراضي المشيد عليها مشروع بسماية السكني ونقل ملكيتها بدون ثمن لغرض تقليل تكاليف بيع الشقق للمستفيدين".
وتابع، "اضافة الى تهيئة الاراضي للمشاريع السكنية الاستثمارية والتي تنفذ من قبل دائرة الاسكان وبدون بدل والعمل جاري ومستمر بصدد تهيئة الاراضي لغرض توزيعها على الشهداء من قواتنا الامنية والحشد الشعبي وفق قرار مجلس الوزراء المرقم ١٦٨، علما ان جميع تلك الاجراءات هي ليست وليدة الساعة بل هي قبل احداث التظاهرات الاخيرة ومنذ مطلع عام ٢٠١٨، والان تم انضاج تلك الاعمال على ارض الواقع".
كانت هذه تفاصيل خبر المالية: تهيئة 13750 قطة ارض سكنية و33 الف دونم لتوزيعها على المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.