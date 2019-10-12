بالصور.. أسود الرافدين في كمبوديا

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2019-10-12 | 11:10
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ومن المؤمل أن يخوض منتخب أسود الرافدين أولى وحداته التدريبية مساء اليوم، استعداداً للمواجهة يوم الثلاثاء المقبل.
وكان المنتخب الوطني قد تغلب، أمس الأول الخميس، على هونغ كونغ 2-0، ليرتقي لوصافة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط.
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