بالصور.. أسود الرافدين في كمبوديا

ومن المؤمل أن يخوض منتخب أسود الرافدين أولى وحداته التدريبية مساء اليوم، استعداداً للمواجهة يوم الثلاثاء المقبل.

وكان المنتخب الوطني قد تغلب، أمس الأول الخميس، على هونغ كونغ 2-0، ليرتقي لوصافة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط.