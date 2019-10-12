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بالصور.. أسود الرافدين في كمبوديا

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2019-10-12 | 11:10

بالصور.. أسود الرافدين في كمبوديا

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وصل وفد المنتخب الوطني، صباح اليوم، إلى كمبوديا تحضيراً لمواجهة أصحاب الأرض في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ومن المؤمل أن يخوض منتخب أسود الرافدين أولى وحداته التدريبية مساء اليوم، استعداداً للمواجهة يوم الثلاثاء المقبل.

وكان المنتخب الوطني قد تغلب، أمس الأول الخميس، على هونغ كونغ 2-0، ليرتقي لوصافة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط.

 

 


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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