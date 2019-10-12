عملاق ألمانيا يزاحم ريال مدريد على صفقة إيريكسن

رياضة 2019-10-12 | 10:55 293 مشاهدة أفادت تقارير إعلامية ألمانية بأن بايرن ميونيخ مهتم بالتعاقد مع النجم الدنماركي كريستيان إيريكسن لتدعيم صفوفه في الفترة المقبلة. وذكرت "سبورت1" أن بايرن أبدى اهتماماً حقيقياً بضم النجم الدولي الدنماركي، وأن الأخير منفتح على فرضية اللعب مع العملاق البافاري، بحسب موقع "جول". وعلق كارل هانز رومينينجه، رئيس بايرن، على الاهتمام بإيريكسن بشكل غير مباشر عند سؤاله قائلاً: "توتنهام يملك فريقاً مميزاً، ولكن كيف سيحافظون عليه وهناك عقود لنجوم تنتهي مثل إيريكسن".



وارتبط إيريكسن بالانتقال لعدة أندية في الفترة الماضية، وعلى رأسها الثنائي

وارتبط إيريكسن بالانتقال لعدة أندية في الفترة الماضية، وعلى رأسها الثنائي ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

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