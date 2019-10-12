تركيا تنفي قصف مواقع أميركية شمالي سوريا

نفت وزارة الدفاع التركي خلوصي أكار، السبت، بيان وزارة الدفاع الأميركية بشأن تعرض مواقع تواجد قوات أميركية شمالي سوريا لقصف تركي.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أكار قوله إنه "لم يحدث أي إطلاق نار على نقطة المراقبة الأميركية، وإنما على مرتفعات تبعد عن النقطة 1000 متر، أطلقت نيران وقذائف هاون على مخفر حدودي تركي".
وأوضح أن "القوات التركية ردت على مصدر النيران في إطار الدفاع المشروع عن النفس، وقبل الرد اتخذت كافة التدابير للحيلولة دون تعرض القوات الأميركية لضرر".
وأوضح أن "القوات التركية ردت على مصدر النيران في إطار الدفاع المشروع عن النفس، وقبل الرد اتخذت كافة التدابير للحيلولة دون تعرض القوات الأميركية لضرر".
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