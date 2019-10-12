إيران: سنحقق في الهجوم على الناقلة النفطية بالبحر الأحمر دون تسرع

أكدت طهران، اليوم السبت، أن تحقيقاتها حول الهجوم على إحدى ناقلاتها النفطية بالبحر الأحمر مؤخرا سيجري دون تسرع، واصفة الهجوم بأنه عمل شرير يهدف لخلق حالة توتر بالمنطقة.
وتابع ربيعي أنه "في وقت تحتاج فيه منطقتنا أكثر من أي وقت مضى إلى السلام والهدوء لعلاج الجروح بين الأخوة في المنطقة، يقوم طرف ما بأعمال شريرة ويشن هجوما على ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر، ويبدو أن هذا الطرف يسعى إلى خلق حالة جديدة من التوتر في المنطقة".
وأضاف قائلا: "السؤال هنا هو لأولئك الذين وجهوا التهم إلى إيران في الهجوم على ناقلات النفط في منطقة الخليج دون أي دليل أو وثيقة، واتهموا طهران بالهجوم على منشآت النفط السعودية، هل هم مستعدون للدفاع مرة أخرى عن حرية الملاحة في الخليج الفارسي والمياه الدولية ضد مثل هذه الهجمات؟ وهل سيدينون الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية".
ورجحت وزارة النفط الإيرانية، إصابة ناقلة النفط "سينوبا" في هجوم صاروخي على بعد 60 ميلاً من ميناء جدة السعودي.
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