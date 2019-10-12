إصابة مدنيين اثنين بانفجار ناسفة جنوب الموصل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة عجلة مدنية ضمن منطقة الشورة جنوب الموصل، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل الجريحين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".

