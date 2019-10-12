نائب يدعو الحكومة لحماية الحدود مع سوريا بعد العملية العسكرية التركية

وقال البعيجي في بيان تالقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هجوم تركيا على الاراضي السورية هو تدخل سافر واحتلال جديد تقوم به تركيا على الاراضي السورية تحت ذريعة محاربة الارهابيين المتواجدين بالمناطق السورية دون موافقة الحكومة السورية ".وأوضح، "يجب ان تحكم الحدود العراقية مع دول الجوار بقبضة من حديد لمنع اي تسلل ارهابي الى اراضينا وهذا الامر يجب ان يكون من اولويات الحكومة لحماية اراضيها حتى لاتكون ملاذ امن للارهابيين كما حصل سابقا مع عصابات داعش الارهابية التي دمرت وقتلت بدم بارد".

واضاف البعيجي، "يجب تقديم الدعم الكامل لحماية الحدود وتوفير كل مايلزم من كامرات حرارية وقطعات عسكرية وعجلات مختصة بتلك المناطق لضمان حماية الحدود من اي تسلل او اعتداء خارجي لحماية اراضينا وشعبنا وامن بلدنا الداخلي".



يشار الى أن وزارة الدفاع التركية أعلنت في (9/10/2019) القوات المسلحة التركية وقوات "الجيش الوطني السوري" التابع للمعارضة السورية، بدأت هجوما بريا في شمالي سوريا شرق نهر الفرات، ضمن إطار عملية "نبع السلام".