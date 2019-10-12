نائب يدعو الحكومة لحماية الحدود مع سوريا بعد العملية العسكرية التركية

طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، السبت، رئيس الوزراء بتوجية وزارة الدفاع وقطعات الحشد الشعبي بتكثيف الجهود على الحدود العراقية السورية من تسلل الارهابيين الى الاراضي العراقية بعد الهجوم التركي على الاراضي السورية.
وأوضح، "يجب ان تحكم الحدود العراقية مع دول الجوار بقبضة من حديد لمنع اي تسلل ارهابي الى اراضينا وهذا الامر يجب ان يكون من اولويات الحكومة لحماية اراضيها حتى لاتكون ملاذ امن للارهابيين كما حصل سابقا مع عصابات داعش الارهابية التي دمرت وقتلت بدم بارد".
واضاف البعيجي، "يجب تقديم الدعم الكامل لحماية الحدود وتوفير كل مايلزم من كامرات حرارية وقطعات عسكرية وعجلات مختصة بتلك المناطق لضمان حماية الحدود من اي تسلل او اعتداء خارجي لحماية اراضينا وشعبنا وامن بلدنا الداخلي".
يشار الى أن وزارة الدفاع التركية أعلنت في (9/10/2019) القوات المسلحة التركية وقوات "الجيش الوطني السوري" التابع للمعارضة السورية، بدأت هجوما بريا في شمالي سوريا شرق نهر الفرات، ضمن إطار عملية "نبع السلام".
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