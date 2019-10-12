فرحة الإثيوبيين بعد فوز آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقب سماع إعلان الحكومة الإثيوبية، الجمعة، بفوز رئيس الوزراء آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، لجهوده من أجل إقرار السلام مع إريتريا وجهوده الحثيثة في بناء السلام الداخلي، استطلعت كاميرا "العين الإخبارية" آراء الإثيوبيين بشوارع العاصمة أديس أبابا، ورغم تباين الأعمار والديانات والانتماء العرقي والمستوى الأكاديمي، أبدى سكان المدينة فرحهم وابتهاجهم بالجائزة التي تمثل جائزة وطنية إثيوبية، بل إنها تمثل جائزة فازت بها شعوب القارة الأفريقية بأسرها.

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