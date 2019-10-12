المرصد: مقتل 74 من "سوريا الديمقراطية" منذ بدء العدوان التركي

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، أن عدد القتلى من قوات سوريا الديمقراطية التي تتصدى للعدوان التركي شمال شرقي البلاد ارتفع إلى 74 شخصا، أغلبهم سقطوا في مدينة "تل أبيض".

وقال رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تصريحات صحفية، إن 49 من المليشيات المسلحة التي تدعمها تركيا قُتلوا منذ بدء العدوان على الأراضي السورية.

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وأضاف أن عدد القتلى من المدنيين في سوريا ارتفع إلى 20 قتيلا بعد سقوط قتيلين في مدينة القامشلي.

وتشهد المناطق الواقعة شمال شرقي سوريا عدواناً تركياً، منذ الأربعاء الماضي، وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 262 من عناصر القوات التركية منذ بداية العدوان الذي قوبل بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.

وحذرت العديد من الدول من عواقب هذه العملية العسكرية، وما يمكن أن تخلفه من مأساة إنسانية، لا سيما مع الكثافة السكانية التي تشهدها مدن الشمال السوري.

وأعلن عشرات من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس" أنهم سيقدمون اقتراحا بفرض عقوبات ضد تركيا ردا على العدوان في شمالي سوريا.. فيما أعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن العدوان التركي أسفر عن نزوح 100 ألف شخص.