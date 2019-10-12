"سوريا الديمقراطية" تحبط محاولة تهريب آلاف الدواعش من سجن بالحسكة

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العين الإخباريةالسبت 2019/10/12 11:51 ص بتوقيت أبوظبي
عناصر من قوات سوريا الديمقراطية
أحبطت قوات الأمن المكلفة بتأمين سجن مركزي قرب مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، محاولة لتهريب الآلاف من سجناء داعش، بحسب ما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية.
وأوضح مصدر مطلع أن 3 عناصر من داعش فجروا سيارة مفخخة قرب السجن المركزي بحي جويران في مدينة الحسكة، الذي يقبع فيه آلاف العناصر من التنظيم الإرهابي.
وأضاف المصدر أن الانفجار، الذي وقع صباح السبت، أعقبه إطلاق نار كثيف بمحيط السجن، وأنه تم اعتقال شخص مشتبه به بتدبير هذا الهجوم.
وأشار إلى أن المهاجمين الثلاثة اشتبكوا مع حراس السجن في محاولة منهم لاقتحامه قبل أن يلوذوا بالفرار بعد فشلهم.
ويعد هذا الهجوم الأحدث الذي تشهده منطقة شمال شرقي سوريا بعد أقل من يوم على تفجير سيارة مفخخة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية، تسبب في مقتل ستة أشخاص بينهم مدنيون، وتبناه تنظيم داعش الإرهابي.
والأربعاء الماضي، بدأت قوات تركية عدوانا على الشمال السوري وسط مخاوف وانتقادات دولية أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 262 من عناصر الجيش التركي، و22 من مقاتليها منذ بداية العدوان الذي قوبل بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.
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