الان تتابع مصر: ضبط محاولات تهريب طائرة تجسس ومنظار عسكري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة -الخليج 365: ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم السبت القبض على راكب إيطالى حاول تهريب طائرة مزودة بكاميرات فيديو محظور حيازتها طبقا للقانون لإمكانية استخدامها فى التجسس داخل حقيبته . وصرحت مصادر مطلعة بجمارك مطار القاهرة اليوم:”أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة الخطوط الجوية السعودية رقم 387 والقادمة من جدة اشتبه رجال الجمارك فى حقائب الراكب الإيطالى ” ا . ج ” وبتفتيش حقائبه تبين وجود طائرة مزودة بكاميرات فيديو بالمخالفة للقانون رقم 216 لسنة 2017 بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أولاسلكيا وتداولها والإتجار فيه”. Advertisements وضبطت جمارك مطار القاهرة اليوم أيضا راكبا مصريا حاول تهريب منظار ميدان عسكرى محظور حيازته طبقا للقانون داخل حقيبته لدى عودته من الإمارات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب. وصرح إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة:” أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة مصر للطيران رقم 913 والقادمة من دبى اشتبه رجال الجمارك فى حقائب الراكب المصرى ” أ . ع ” وبتفتيش حقائبه تبين وجود منظار ميدان عسكرى محظور حيازته طبقا لقوانين الأسلحة والذخائر والجمارك والإستيراد والتصدير والتعليمات الأمنية السارية.

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