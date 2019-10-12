الزعتر: إيران تكذب الكذبة وتصدّقها

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السبت 12 أكتوبر 2019
روحاني
متابعات_الخليج 365
قال الكاتب المحلل السياسي خالد الزعتر، إن إيران مثل اللي (يكذب الكذبه ويصدقها).. مضيفا أن الحكومة الإيرانية مستمرة في مسرحيتها الهزيلة، وتصف أكذوبة الهجوم على ناقلة النفط في البحر الأحمر بأنه "هجوم جبان" وتتوعد بالرد بعد تقصي الحقائق.
وأضاف الزعتر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، تشرين الأول 12، 2019: الجميل في الخبر الذي تحاول إيران التسويق له منذ الأمس عن استهداف ناقلة نفطية تابعة لها في البحر الأحمر ـن المجتمع الدولي لم يعر إيران اهتمام.
ولفت إلى أن الأسواق النفطية لم تتفاعل مع هذه الحادثة مايعكس غياب التأثير الإيراني على الصعيد الدولي وعلى الأسواق النفطية العالمية.
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