ماكرون والرئيس الأمريكي

متابعات_الخليج 365

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجوم التركي شمال سوريا، حسبما قالت الرئاسة الفرنسية مساء الجمعة في بيان بالبريد الإلكتروني.



وأفادت وكالة أنباء (بلومبرغ) أن ماكرون أكد خلال الاتصال ضرورة إنهاء الهجوم التركي في أسرع وقت ممكن.

كما شدد الرئيس الفرنسي على أهمية دعم أولئك الذين قاتلوا مع التحالف من أجل حماية المدنيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفياً الهجوم التركي شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.