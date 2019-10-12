سلطات تركيا تلغي إقامة مراسل "العربية" وتطلب منه مغادرة البلاد

السبت 12 أكتوبر 2019 سلطات تركيا متابعات_الخليج 365 اعتقلت السلطات التركية مراسل العربية زيدان زنكلو بسبب تغطية العملية العسكرية.

وقالت القناة إن السلطات التركية اقتادت مراسل العربية في عربة مدرعة قبل أن تأمره بالمغادرة لاسطنبول. وأشارت القناة إلى أن سلطات تركيا ألغت إقامة مراسل العربية والحدث الصحافي السوري زيدان زنكلو. Advertisements وتابعت: السلطات تمنح مراسلنا زنكلو حتى مساء الاثنين لمغادرة البلاد. وقتل في العملية التركية شمال سوريا المئات من المواطنين منذ الأربعاء الماضي. كما أسفرت العملية في الحسكة والرقة السوريتين عن نزوح أكثر من مئتي ألف مواطن. وأعلنت سلطات تركيا الأربعاء الماضي عن عملية عسكرية واسعة في الشمال الشرقي لسوريا. وقوبلت العملية بإدانات إقليمية ودولية على نطاق واسع.

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