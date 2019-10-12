"قسد" تحبط فرار دواعش من أحد سجون الحسكة السورية بعد قصف تركي

السبت 12 أكتوبر 2019

قسد تحبط فرار دواعش

متابعات_الخليج 365

أحبطت قوات الأمن المكلفة بتأمين سجن مركزي قرب مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، محاولة لتهريب الآلاف من سجناء داعش، بحسب ما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية.



وقال مصدر مطلع إن 3 عناصر من داعش فجروا سيارة مفخخة قرب السجن المركزي بحي جويران في مدينة الحسكة، الذي يقبع فيه آلاف العناصر من التنظيم الإرهابي.

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وتابع المصدر أن الانفجار، الذي وقع صباح السبت، أعقبه إطلاق نار كثيف بمحيط السجن، وأنه تم اعتقال شخص مشتبه به بتدبير هذا الهجوم.

ولفت إلى أن المهاجمين الثلاثة اشتبكوا مع حراس السجن في محاولة منهم لاقتحامه قبل أن يلوذوا بالفرار بعد فشلهم.

ويعد هذا الهجوم الأحدث الذي تشهده منطقة شمال شرقي سوريا بعد أقل من يوم على تفجير سيارة مفخخة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية، تسبب في مقتل ستة أشخاص بينهم مدنيون، وتبناه تنظيم داعش الإرهابي.

ويوم الأربعاء الماضي، بدأت قوات تركية عدوانا على الشمال السوري وسط مخاوف وانتقادات دولية أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.