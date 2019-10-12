هوك: القوات التي ستصل السعودية هدفها درء خطر إيران

السبت 12 أكتوبر 2019

هوك

متابعات_الخليج 365

أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك، أن القوات الأميركية التي ستصل السعودية هدفها درء خطر إيران ولا نسعى لصراع، لافتا إلى أن إرسال معدات عسكرية وجنود للسعودية سيضعها في موقع أفضل، يحمي مصالح بلاده ومصالح حلفائها ويردع إيران.

وتابع براين هوك في مقابلة مع العربية: لا بد من ردع برنامج إيران الصاروخي، مشيرا إلى أن الأخيرة رفضت كل الحلول الدبلوماسية، وأن مهاجمة معامل النفط في السعودية من قبل إيران تمثل دليلا على ضعف طهران، كما أن عدم محاسبتها عن هجومها الأخير سياسة عمياء.

وذكر هوك أنه يجب على الاتحاد الأوروبي الضغط لمنع إيران من تطوير برنامجها الصاروخي، معربا عن رغبته في أن توقف إيران شن هجماتها بالمنطقة.

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وأوضح المبعوث الأميركي أن "السعودية شريك أمني لنا ولدينا مصالح مشتركة.. ونساهم في تعزيز أمنها حتى تدافع عن نفسها"، واصفا زيارة نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان لواشنطن بالمهمة.

وألح براين هوك على أنه من المهم جدا أن تستطيع المنطقة ردع إيران وأنه على المجتمع الدولي محاسبة طهران، منوها في السياق ذاته بأن إيران تهدد العالم بتملصها من الاتفاق النووي كما أنها تمارس العدوان.

وهدد هوك طهران قائلا "رسالتنا لإيران إما التصرف مثل باقي الدول أو مشاهدة اقتصادها ينهار"، مؤكدا أن بلاده ستواصل الضغط على إيران طالما قابلت الدبلوماسية بالعنف.

وتوقع المسؤول الأميركي كساد اقتصاد إيران بنسبة 12 % هذا العام.