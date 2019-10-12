المرصد السوري: مقتل 74 من "قسد" منذ بدء العملية التركية شمال سوريا

السبت 12 أكتوبر 2019 مقتل 74 من قسد منذ بدء العملية التركية شمال سوريا متابعات_الخليج 365 قال المرصد السوري لحقوي الإنسان إن العملية العسكرية التركية على مناطق شمال سوريا أسفرت عن مقتل 74 من قوات سوريا الديمقراطية.

وبدأت الحملة التركية يوم الأربعاء الماضي على مناطق في محافظتي الرقة والحسكة شمال شرقي سوريا. وقوبلت العملية التركية بتنديد واستنكار دولي وإقليمي على نطاق واسع. ويوم أمس قال وزير الدفاع الأمريكي ، خلال مؤتمر صحفي إن العملية التركية في شمال شرق سوريا تقوض الاستقرار في المنطقة. Advertisements وأضاف الوزير الأمريكي: الغزو التركي لسوريا يضع علاقتنا مع أنقرة على المحك. وتابع: أعربت لوزير الدفاع التركي عن رفضنا الشديد للعملية العسكرية. وقال: أعدنا توزيع قواتنا في #سوريا كي نضمن عدم وقوع اشتباكات مع القوات التركية ونحمي جنودنا. ودعا الوزير تركيا إلى إنهاء عملياتها العسكرية في شمال شرق سوريا.

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