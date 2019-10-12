اخبار العالم

شاهد .. مقارنة بين حضور بطولة دولية في قطر واحدى حفلات موسم الرياض

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

السبت 12 أكتوبر 2019

شاهد .. مقارنة بين حضور بطولة دولية في قطر واحدى حفلات موسم الرياض

متابعات_الخليج 365

قارن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية ، تركي آل الشيخ، بين حضور بطولة العالم لألعاب القوى، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، واحدى حفلات موسم الرياض .

 

ونشر آل الشيخ عددا من مقاطع الفيديو والصور لحفل فرقة BTS الكورية الجنوبية، الجمعة، الذي أقيم على في ملعب الملك فهد الدولي، وهو أول حفل تحيه الفرقة في المملكة.

 

Advertisements

ووفقاً لما نقله موقع الهيئة العامة للترفيه في السعودية، يعد هذا الحفل بمثابة محطة في الجولة العالمية للفرقة، التي تحمل عنوان "LOVE YOURSELF.. SPEAK YOURSELF"، فهي تعرف بكونها الجولة الأعلى تسجيلاً للإيرادات في شهر مايو/ أيّار الماضي.

 

PIC.TWITTER.COM/1LOC5HGVIS

 

— TURKI ALALSHIKH (@TURKI_ALALSHIKH) OCTOBER 12, 2019

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. مقارنة بين حضور بطولة دولية في قطر واحدى حفلات موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا