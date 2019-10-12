شاهد .. مقارنة بين حضور بطولة دولية في قطر واحدى حفلات موسم الرياض

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السبت 12 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
قارن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، بين حضور بطولة العالم لألعاب القوى، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، واحدى حفلات موسم الرياض .
ونشر آل الشيخ عددا من مقاطع الفيديو والصور لحفل فرقة BTS الكورية الجنوبية، الجمعة، الذي أقيم على في ملعب الملك فهد الدولي، وهو أول حفل تحيه الفرقة في المملكة.
ووفقاً لما نقله موقع الهيئة العامة للترفيه في السعودية، يعد هذا الحفل بمثابة محطة في الجولة العالمية للفرقة، التي تحمل عنوان "LOVE YOURSELF.. SPEAK YOURSELF"، فهي تعرف بكونها الجولة الأعلى تسجيلاً للإيرادات في شهر مايو/ أيّار الماضي.
PIC.TWITTER.COM/1LOC5HGVIS
— TURKI ALALSHIKH (@TURKI_ALALSHIKH) OCTOBER 12, 2019
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