صحيفة دولية : فوز آبي أحمد بنوبل تتويج لسياسة الإمارات والسعودية في القرن الأفريقي

السبت 12 أكتوبر 2019

آبي أحمد

متابعات_الخليج 365

أعتبرت صحيفة العرب الدولية، فوز رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بجائزة نوبل للسلام تتويج لسياسة الإمارات والسعودية الناجحة في القرن الأفريقي .



وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم، أن جائزة نوبل للسلام التي حاز عليها رئيس الوزراء الإثيوبي حملت رسالة قوية ليس لشخصه، ولكن للخيارات التي تبناها، وعلى رأسها الإصلاحات الداخلية وبناء انتقال سياسي على أنقاض عقود من الفوضى والحروب والدكتاتورية.

وأضافت "لكن الرسالة الأهم من وراء الجائزة هي الانتصار لخيار السلام مع إريتريا والدول الداعمة له وخاصة دول الخليج، وهي تتويج لسياسة الإمارات والسعودية في حل مشاكل القرن الأفريقي برؤية مغايرة تقوم على تثبيت السلام من بوابة التنمية" .

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وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، الجمعة، أن منحه جائزة نوبل للسلام “يشرفه” و”يسعده”، مرحبا “بجائزة منحت إلى أفريقيا”.

وقال في اتصال هاتفي قصير مع مؤسسات نوبل “أتصور أن كل القادة الأفارقة الآخرين سيفكرون بأنه من الممكن العمل على إجراءات لبناء السلام في قارتنا”.

وقالت رئيسة لجنة نوبل للسلام النرويجية، بيريت رايس أندرسن، إن الجائزة منحت لآبي تقديرا “لجهوده من أجل التوصل إلى السلام وخدمة التعاون الدولي، وخصوصا لمبادرته الحاسمة التي هدفت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا المجاورة”.