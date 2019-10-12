شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول يمني: مليشيا الحوثي لا زالت تحتجز 320 امرأة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

كشف وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر أن 320 امرأة لايزلن معتقلات في سجون مليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، وأن حكومة بلاده تعمل وتبذل جهودا كبيرة مع المجتمع الدولي من أجل إطلاق سراحهن.

جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها وزير حقوق الإنسان اليوم في ختام مؤتمر وارسو للسلام والأمن في الشرق الأوسط الذي شاركت فيه اليمن ضمن مجموعة العمل الخاصة بحقوق الإنسان والتي استضافتها وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن على مدى يومين.

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وأشار إلى استخدام تنظيمي القاعدة وداعش للمرأة في العمليات الإرهابية، مؤكدا أن الحكومة اليمنية تدعم قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بالمرأة والسلام وأصدرت قرارا بإنشاء لجنة وزارية لتنفيذه وإعداد خطة وطنية من أجل ذلك.

ونوه المسؤول اليمني بالمبادرة الخليجية وقال إنها «قادت إلى حوار وطني شامل خرجت بوثيقة وطنية ومسودة للدستور أعطت للمرأة 30% من المشاركة السياسية، غير أن تمرد وانقلاب مليشيا الحوثي أثر على المرحلة الانتقالية وحال دون تطبيق ذلك وسبب انتكاسة كبيرة للبلاد».

وحمل الوزير عسكر مليشيا الحوثي الانقلابية أسباب كل ما يحصل من دمار وانتهاكات وتجاوزات من قتل وإصابة المدنيين خصوصا النساء والأطفال، وفقا ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ودعا وزير حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى دعم جهود الحكومة لتنفيذ القرار 1325 لدعم المرأة وتمكينها ومن أجل ذلك لابد من دعم القرار 2216 وتنفيذه سبيلا لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام.