النشرة: إشكال مع أسامة سعد خلال حضوره للمشاركة بافتتاح مركز قوى الامن في صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن وقوع اشكال مع النائب أسامة سعد اثناء حضوره للمشاركة في حفل افتتاح مركز ​قوى الامن الداخلي​ في صيدا برعاية وزيرة الداخلية ريا الحسن وحضورها، وذلك على خلفية عدم السماح له الدخول بسيارته، وقد احتشد انصاره في مكان الاحتفال وهتفوا تحية له، وقد انتهى الاحتفال منذ بعض الوقت.

في المقابل اتخذت القوى الامنية اجراءات امنية مشددة لمنع اقتراب المحتشدين من مكان الاحتفال.

وقد اكد سعد في كلمة له امام مناصريه، على خلفية الاشكال، ان مدينة صيدا لابنائها وأي يأتي اليها ولا يرحب بممثلي الشعب، فهو غير مرغوب به بالمدينة.

وقد انفض الاشكال دون وقوع اي احتكاك مع القوى الامنية .