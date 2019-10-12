- 1/2
- 2/2
افاد مراسل النشرة في صيدا عن وقوع اشكال مع النائب أسامة سعد اثناء حضوره للمشاركة في حفل افتتاح مركز قوى الامن الداخلي في صيدا برعاية وزيرة الداخلية ريا الحسن وحضورها، وذلك على خلفية عدم السماح له الدخول بسيارته، وقد احتشد انصاره في مكان الاحتفال وهتفوا تحية له، وقد انتهى الاحتفال منذ بعض الوقت.
في المقابل اتخذت القوى الامنية اجراءات امنية مشددة لمنع اقتراب المحتشدين من مكان الاحتفال.
وقد اكد سعد في كلمة له امام مناصريه، على خلفية الاشكال، ان مدينة صيدا لابنائها وأي يأتي اليها ولا يرحب بممثلي الشعب، فهو غير مرغوب به بالمدينة.
وقد انفض الاشكال دون وقوع اي احتكاك مع القوى الامنية .
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إشكال مع أسامة سعد خلال حضوره للمشاركة بافتتاح مركز قوى الامن في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.