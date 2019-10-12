أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بأن "​النازحين السوريين​ إلى المنطقة تبلغوا عبر هواتفهم رسالة نصية من ​الأمم المتحدة​ تضمنت ان التدريس لأبنائهم في ​المدارس​ الرسمية اللبنانية بالدوامات المسائية سيدأ اعتبارا من يوم الاثنين من الصف الأول حتى التاسع".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الأمم المتحدة تبلغ النازحين بالنبطية ببدء التدريس بالدوامات المسائية يوم الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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