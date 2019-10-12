قبلان قبلان: التهديد الاسرائيلي يطال كل إنسان في هذا الوطن

أكدر رئيس ​مجلس الجنوب​ ​قبلان قبلان​ أن "هناك أيد خبيثة نراها ونسمعها تعبث بنا ونحن نتفرج ونضع بين ظهرانينا وأمام أعيننا هذه الخلافات الكبيرة والنزاعات التي لا يستفيد منها إلا العدو المتربص بنا".

وخلال رعايته حفل وضع حجر الأساس للمجمع البلدي في بلدة بكّا ​قضاء راشيا​، لفت إلى انه "هناك تهديد إسرائيلي دائم لكل مواطن فينا فهذا التهديد لا يستهدف ​طائفة​ ولا حزبا ولا فئة ولا مجموعة، هذا التهديد لكل إنسان في هذا الوطن لأنه تهديد لمقدسات الأمة وتراثها وتاريخها يبدأ في ​فلسطين​ ولا ينتهي بالصحراء الغربية، يمر على كل قِطر من أقطارنا ونحن لا نلتفت إلى هذا المرض الكبير ولا نلتفت إلى هذا الخطر الكبير، زُرعت الفتنة في بيوتنا وفي قرانا وزُرعت ​الأمراض​ المستعصية في أوطاننا وفي دولنا"،

وسأل " أليس من واجبنا جميعا أن نستيقظ ونقف ونقول كفى عبثا بهذه الأمة وكفى عبثا بتراثها وتاريخاها ودينها وقرآنها وإنجيلها ومقدساتها على كل المستويات، فلننتظر هذا العدو المتربص بنا وعندما ننتهي من هذا العدو فلنتقاتل من يريد أن يحكم هذا ​العالم​ أمّا و عدونا موجود ومتربص بنا ألا يجب أن نلتفت إلى قواعد الخلاف وإلى قواعد الإتفاق؟".

وشدد قبلان على "ضرورة أن نضع أيدينا بأيدي بعض اليد باليد والقلب إلى القلب والجنب إلى الجنب حتى نواجه هذا العدو ولنتفق عندما ننتهي منه فنتقاتل عندها لأنه لا يكون هناك عدو ولكن من الآن حتى نرفع خطر هذا العدو يجب أن نكون كلمة واحدة وموقفا واحدا على قلب رجل واحد لنحمي هذا الوطن".