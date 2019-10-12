توقيف أحد أكبر تجار تصنيع مادة الدبق التي تستخدم لاصطياد الطيور

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ – شعبة العلاقات العامة انه وردت معلومات الى شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من قبل جمعية بيئية، حول أحد أكبر تجار تصنيع مادة الدبق التي تستخدم لاصطياد ​الطيور​ في بلدة طليا.

وفي إطار الحملة التي تقوم بها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمكافحة مخاطر ​الصيد​ العشوائي سواء بواسطة الشبك او الدبق أو غيرها من الوسائل غير المشروعة، بحيث يُعتبر ذلك من أسباب اختلال التوازن البيئي.

على الأثر، توجّهت دورية من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي الى البلدة المذّكورة، وأوقفته بجرم مخالفة قانون الصيد البري، ويدعى: - ف. ح. (مواليد 1965، لبناني) وضبطت /3000/ قضيب من الدبق، ومواد كانت معدّة للتّصنيع. نظم بحقه محضر عدلي وترك لقاء سند اقامة، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص.