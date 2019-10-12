الحسن: افتتاح مبنى قوى الأمن بصيدا يندرج ضمن طموحنا لتعزيز الدولة

أكدت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ خلال إفتتاح المركز الجديد ل​قوى الأمن الداخلي​ في ​مدينة صيدا​ أن "إفتتاح المبنى يندرج ضمن طموحنا الاستراتيجي لتعزيز حضور ​الدولة​ وأجهزتها الأمنية في كل مناطق ​لبنان​ لأن الدولة وحدها التي تضمن للمواطن أمنه في الداخل".

واشارت الحسن الى أن "هذا المشروع هو نموذج على ما يمكن أن ينتجهُ التعاون بين الدولة والمجتمع المدنيّ، وبينها وبين ​القطاع الخاص​. ونأمل أن نرى قريباً المزيد من أوجُهِ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، لانه السبيل الأفضل لتحقيق التنمية".

وجددت وزيرة الداخلية "تطمين جميع الراغبين في زيارة لبنان، من أشقائنا العرب أو من غيرهم، الى أن ​السياحة​ في بلدِنا آمنة، فأهلًا وسهلاً بكلّ السيّاح في كل ربوع لبنان".