اللقيس رعى ورشة عمل حول الزراعة في لبنان

رعى وزير الزراعة حسن اللقيس ممثلا بجعفر عساف ورشة عمل حول الزراعة في لبنان بدعوة من هيئة تنسيق مرجعيون حاصبيا في منتدى التنمية اللبناية ومؤسسة "سريدريتس ايبرت" وذلك في دار حاصبيا بحضور حشد من رؤساء التعاونيات الزراعية ورؤساء البلديات والمخاتير في منطقتي مرجعيون وحاصبيا.
وكانت كلمات بحثت موضوع الزراعة في لبنان وأهمية عودة الزراعات إلى الريف في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة كما وشددت على ضرورة انماء شجرتي الزيتون والصنوبر والسبل الآيلة إلى النهوض بالزراعة كمورد أساسي واستراتيجي.
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