صحناوي: المسوؤلية كانت كبير بوزارة الاتصالات وأفتخر بما فعلت

أشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​نقولا الصحناوي​ في كلمة القاها خلال ​مؤتمر​ صحافي الى أن "ابرز المشاريع التي بدأ العمل عليها منذ عام ٢٠١٧ حتى اليوم"، معلناً أن "الجهد لنجاح المشاريع هو مشترك مع ​بلدية بيروت​ وأعضاء المجلس البلدي، و​محافظ​ بيروت والنواب والمهندسين وفريق العمل اذ ان العمل بالتعاون مع الجميع يحقق النتائج الايجابية".

وأضاف صحناوي: "ليس للنائب توقيع أو موازنة يعمل على اساسهما بل شرعية ​الانتخابات​ وصوت الناس ولفت الى ان ٥٠٪ من التأخر والتقدم البطيء في المشاريع ليس بسبب الطائفية وال​سياسة​ بل بعدم المتابعة من جهة والعرقلة وعدم التخصص في الملفات من جهة أخرى معتبرا ان التراشق السياسي سلبي يغرق ​السفينة​ بالجميع"، مستذكرا "طائر الفينيق في الرسم الذي أزيحت الستارة عنه في ​الرميل​ الاسبوع الماضي"، مؤكداً ان "بيروت ولبنان كطائر الفينيق ينهضان دائماً من تحت الرماد".

وأكد صحناوي أنه "تبوأ مسؤولية كبيرة في ​وزارة الاتصالات​"، مضيفا: "انا افتخر بما فعلت في القطاع وكيف تقدمنا به منذ ذلك الحين، ومنذ تحملي المسؤولية اتطلع الى تسليمها لغيري مسجلاً الانجازات ومسلّماً الأمانة كاملة وأقوم بالأمر نفسه في دائرة بيروت الاولى".

وشدد على اننا "قريبون من الحلم ونؤمن اننا سنحقق نقلة نوعية في دائرة بيروت الاولى فمن أصل ٦٠ مشروعاً انجزناه أو نعمل على انهائه اخترنا الاضاءة على ١٢منها وهي تتركز على اقامة مرفق سياحي تحت الجميزة في موقع مواز ل​مرفأ بيروت​، انشاء مركز رياضي في المدور، اعادة تأهيل حديقة ​فؤاد بطرس​"، مذكرا "بمشاريع اعادة انماء منطقة الكرنتينا"، طارحا "حلول لروائح ​النفايات​ كذلك اعادة ترميم شوارع ​كرم الزيتون​ ورميل وانشاء التقاطعات على بولفار بيار الجميل وخطط اقامة مواقف في بيروت للتخفيف من زحمة السير".