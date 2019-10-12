سرقة حقيبة يد لسيدة من داخل سيارتها بقوة السلاح في طرابلس

افادت معلومات صحفية بأن كاميرات المراقبة في غرفة التحكم والمراقبة التابعة لشرطة بلدية طرابلس رصدت احدى عمليات السلب في منطقة دوار السلام، حيث ظهر شخصان يركبان دراجة نارية، ترجل احدهما واقترب من احدى السيارات المتوقفة على جانب الطريق، وقام بسرقة حقيبة يد لسيدة من داخل السيارة بقوة السلاح، ولاذا بالفرار بعد ان نفذا العملية. وتقوم دوريات فرع المعلومات وقوى الامن الداخلي بمتابعة وملاحقة المشتبهين.
وأشار بيان صادر عن شرطة بلدية طرابلس، الى ان "هكذا عمليات سرقة تكررت في الاونة الأخيرة، لذلك يرجى من المواطنين اخذ الحذر والحيطة حرصا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، كما ان كاميرات المراقبة قد رصدت عددا من السرقات في المدينة وكشفت عن عدد من الفاعلين وسهلت بعملية القاء القبض عليهم".
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