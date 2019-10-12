طقس مستقر ودافئ يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام المقبلة

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا مستقرا ودافئا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام المقبلة.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل،كما يتشكل الضباب على المرتفعات.
كما توقعت ان يكون طقس الأحد قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة حيث تكون "فوق معدلاتها الموسمية لشهر تشرين الأول" كما تنشط الرياح أحياناً بعد الظهر خاصة جنوب البلاد. أما الاثنين فيكون غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع خاصة في الداخل وعلى المرتفعات ( فوق معدلاتها الموسمية) كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحياناً.
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