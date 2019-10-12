بومبيو: نحشد المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير من شأنها أن تساعد بحماية الأكراد

اكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بمقابلة مع صحيفة "تينيسي" الأميركية إنَّ واشنطن تعتبر أن التعاون السابق مع الأكراد في الشرق الأوسط فعال وتعتزم مواصلة دعمهم.
وفي حديثه عن عملية أنقرة في سوريا، قال: "يجب أن يفهم الأكراد والقيادة التركية أننا لا نعتبر تصرفات الرئيس رجب طيب أردوغان صحيحة، فهذا خطأ ويجب أن يتوقف".
وأشار بومبيو إلى أنَّ مجموعة من موظفي وزارة الخارجية الأميركية موجودون حالياً في تركيا ويتشاورون مع ممثلي الدولة، وأضاف "نحن نعمل مع دول أخرى"، موضحًا أنَّه يخطط على وجه الخصوص، لمناقشة هذه القضية مع "شركاء في أوروبا".
وأوضح وزير الخارجية "نحن نحشد المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير من شأنها أن تساعد في حماية الأكراد في شمال شرق سوريا، ونحن نعلم أنَّ هذا أمر مهم وسيكون الخطوة الصحيحة، مشدداً على أنَّ أمريكا تنوي القيام بذلك".
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