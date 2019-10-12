بومبيو: نحشد المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير من شأنها أن تساعد بحماية الأكراد

اكد وزير الخارجية الأمريكي ​مايك بومبيو​، بمقابلة مع صحيفة "تينيسي" الأميركية إنَّ ​واشنطن​ تعتبر أن التعاون السابق مع ​الأكراد​ في ​الشرق الأوسط​ فعال وتعتزم مواصلة دعمهم.

وفي حديثه عن عملية أنقرة في ​سوريا​، قال: "يجب أن يفهم الأكراد و​القيادة​ التركية أننا لا نعتبر تصرفات الرئيس ​رجب طيب أردوغان​ صحيحة، فهذا خطأ ويجب أن يتوقف".

وأشار بومبيو إلى أنَّ مجموعة من موظفي ​وزارة الخارجية الأميركية​ موجودون حالياً في ​تركيا​ ويتشاورون مع ممثلي ​الدولة​، وأضاف "نحن نعمل مع دول أخرى"، موضحًا أنَّه يخطط على وجه الخصوص، لمناقشة هذه القضية مع "شركاء في ​أوروبا​".

وأوضح وزير الخارجية "نحن نحشد ​المجتمع الدولي​ لاتخاذ تدابير من شأنها أن تساعد في حماية الأكراد في شمال شرق سوريا، ونحن نعلم أنَّ هذا أمر مهم وسيكون الخطوة الصحيحة، مشدداً على أنَّ أمريكا تنوي القيام بذلك".