ظريف: الأمن لن يتحقق من خلال غزو سوريا

لفت وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ في حديث لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي" إلى انه "قبل ست سنوات عندما أصبحت وزيراً للخارجية، مشيت على ضفاف نهر الشرق مع وزير الخارجية التركي السابق "​أحمد داود أوغلو​"، وقدمت خطة للسلام، في خطتي دعوت إلى وقف فوري ل​إطلاق النار​ وعقد مفاوضات داخلية وإجراء ​الانتخابات​ في ​سوريا​، الآن أعتقد أيضاً أن هناك حاجة إلى مفاوضات داخلية ودستورية في سوريا، ويجب أن نستعد للانتخابات السورية المقبلة التي ستقام في عام 2021، في رأيي، من المهم شرح ​الدستور السوري​ في المرحلة الأولى".

ورأى انه "يجب أن نحاول تخفيف التوترات، رغم أننا نقبل دعوة ​تركيا​ لاستتباب ​الأمن​، فإننا نعتقد أن الأمن لن يتحقق من خلال غزو سوريا، هناك خيارات أفضل لترکیا مثل اتفاقية أضنة، يمكننا أن نساعد ​الحكومة السورية​ و​الحكومة التركية​ أن تجتمعا معاً حتى تتمكن قواتهما من الدفاع عن حدودهما، هذا هو الخيار الأفضل لتركيا".