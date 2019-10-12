ظريف: الأمن لن يتحقق من خلال غزو سوريا

لفت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في حديث لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي" إلى انه "قبل ست سنوات عندما أصبحت وزيراً للخارجية، مشيت على ضفاف نهر الشرق مع وزير الخارجية التركي السابق "أحمد داود أوغلو"، وقدمت خطة للسلام، في خطتي دعوت إلى وقف فوري لإطلاق النار وعقد مفاوضات داخلية وإجراء الانتخابات في سوريا، الآن أعتقد أيضاً أن هناك حاجة إلى مفاوضات داخلية ودستورية في سوريا، ويجب أن نستعد للانتخابات السورية المقبلة التي ستقام في عام 2021، في رأيي، من المهم شرح الدستور السوري في المرحلة الأولى".
ورأى انه "يجب أن نحاول تخفيف التوترات، رغم أننا نقبل دعوة تركيا لاستتباب الأمن، فإننا نعتقد أن الأمن لن يتحقق من خلال غزو سوريا، هناك خيارات أفضل لترکیا مثل اتفاقية أضنة، يمكننا أن نساعد الحكومة السورية والحكومة التركية أن تجتمعا معاً حتى تتمكن قواتهما من الدفاع عن حدودهما، هذا هو الخيار الأفضل لتركيا".
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