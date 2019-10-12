قتيل في اليابان مع اقتراب الإعصار هاغيبيس









اسماء السيد - طوكيو: يواصل الإعصار هاغيبيس السبت تقدمه باتجاه اليابان، تسبقه أمطار غزيرة ورياح عاتية، أدت إلى مقتل شخص، بينما تلقى 1.6 مليون من السكان توصيات بإخلاء منازلهم.

يتوجه "هاغيبيس" بشكل مباشر إلى مدينة طوكيو الهائلة، وتسبب قبل وصوله باضطرابات في حركة النقل وانقطاع التيار الكهربائي في البلاد.

أدى إلى إلغاء مباراتين في بطولة العالم للركبي، وأثر على تنظيم جائزة فورمولا 1 في سوزوكا في وسط البلاد، بينما لم تتمكن حوالى ألفي طائرة من الإقلاع السبت.

ويفترض أن يضرب الإعصار وسط وشرق اليابان مساء السبت، ترافقه رياح تبلغ سرعتها 216 كيلومترًا في الساعة، حسبما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

لكن قبل ساعات من وصوله إلى السواحل، أدت الرياح التي سبقته إلى سقوط قتيل في منطقة شيبا في شرق طوكيو، التي ضربها إعصار عنيف في الشهر الماضي.

قال هيروكي ياشيرو الناطق باسم فرق الإطفاء في منطقة إيشيهيرا في مديرية شيبا، لوكالة فرانس برس إن "رجلًا في التاسعة والأربعين من العمر عثر عليه في شاحنة صغيرة مقلوبة. وقد نقل إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاته".

ذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن "هاغيبيس" سيكون أول إعصار مصنف "قوي جدًا" يضرب جزيرة هونشو الكبرى منذ 1991، السنة التي وضعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مقياسًا لشدة الأعاصير.

وأوضحت الوكالة أن مدى الإعصار واسع جدًا، وسيؤدي إلى "هبّات رياح عنيفة وإلى هيجان البحر" في مناطق عديدة في البلاد.

نصف متر من الأمطار متوقعة في طوكيو

حذرت الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية من خطر حدوث فيضانات مع اقتراب اكتمال القمر الذي يزيد من المد، ومن انزلاقات التربة. وتتوقع الوكالة هطول خمسين سنتمترًا من الأمطار حتى ظهر الأحد، وكمية أكبر في منطقة توكاي (وسط).

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ذكرت شبكة التلفزيون الحكومية "إن إتش كي" أن توجيهات غير ملزمة بالإجلاء أعطيت لـ1.64 مليون شخص في المناطق المعنية. وبينما ما زال الإعصار في المحيط الهادئ على بعد مئات الكيلومترات عن اليابان، سبقته أمطار غزيرة ورياح عاتية في شرق العاصمة في منطقة شيبا، حيث دمّر منزل.

وقالت فرق الإطفاء المحلية لفرانس برس إن خمسة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، لكن إصاباتهم ليست خطيرة. وتعرّض محطات التلفزيون لقطات لأمواج هائلة تضرب السدود الساحلية، بينما يقوم سكان بتكديس أكياس من الرمل حول منازلهم، بالقرب من مجرى مياه. ويقوم آخرون بسد نوافذهم بألواح من الخشب.

عند الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (00:00 ت غ السبت)، كانت الكهرباء مقطوعة عن 11 ألف و600 منزل في منطقة شيبا.

وأغلقت مجموعتا تويوتا وهوندا لصناعة السيارات مصانعهما. كما أغلق عدد من المحال التجارية، بعدما هاجمها سكان أرادوا الحصول على مؤن خوفًا من نقصها.

إلغاء رحلات جوية

يثير الإعصار حالة من الفوضى في قطاع النقل في عطلة نهاية أسبوع طويلة، إذ إن الإثنين يوم عطلة، بينما كان العديد من اليابانيين يعتزم السفر.

فقد ألغت شركات الطيران 1660 رحلة داخلية، و260 رحلة دولية، السبت، حسب شبكة التلفزيون "إن إتش كي". كما ألغيت رحلات العديد من القطارات السريعة، وأغلق عدد من خطوط المترو في طوكيو.

وكان منظمو سباق جائزة اليابان الكبرى المرحلة السابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة سوزوكا، بالقرب من ناغويا (وسط) الجمعة ألغوا بسبب الإعصار البرنامج، الذي كان مقررًا السبت بكامله، وخصوصًا التجارب الرسمية. وأكد المنظمون أنهم اتخذوا هذا القرار "لضمان "سلامة المتفرجين والمتنافسين".

كما أرغم الإعصار هاغيبيس المسؤولين عن بطولة العالم للركبي التي تنظم في اليابان، على إلغاء مباراتي انكلترا مع فرنسا، ونيوزيلندا مع إيطاليا، اللتين كانتا مقررتين السبت ضمن دور المجموعات، وكان يتوقع أن يحضرهما أكثر من 115 ألف متفرج، ما أثار خيبة أمل كثيرين.

يمكن أن يؤثر الإعصار على المباراة بين إسكتلندا واليابان الأحد، إذ يفترض أن يبتّ المنظمون في هذا الشأن صباح الأحد بعد تقييم الأضرار في الملاعب وشبكات النقل.

يضرب نحو عشرين إعصارًا اليابان خلال كل سنة. وقبل "هاغيبيس"، أدى الإعصار فاكساي إلى مقتل شخصين على الأقل في بداية سبتمبر، وتسبب بأضرار جسيمة في شيبا. وقد تضرر أو دمّر 36 ألف منزل، وحرمت منازل عديدة من الكهرباء لأسابيع.