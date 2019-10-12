شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..مواطن سورى يصرخ: أنقذونا من الكلب أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو لمواطن سورى من منطقة رأس العين شمالى سوريا، وهو يصرخ من جرائم الرئيس التركى أردوغان فى شمال سوريا، وعدوانه المستمر فى المناطق المتفرقة في شمالى سوريا.

المواطن السوري قال :" أردوغان بيهجرنا وشردنا وبيجلب مكاننا إرهابيين من أفغانستان وشيشان وباكستان، وهو يعطى الإرهابيين اراضينا، مناشدا المجتمع الدولي التدخل لإنقاذهم من جرائم اردوغان"

وأضاف المواطن السوري:" أردوغان شرد أطفالنا ونسائنا، ونحن من أمة محمد ومسلمين، وأي دين يتحدث عنه، وهو ينتهك أردوغان، نحن شعوب فقيرة.. أين الإرهاب الذى يتحدث عليه أردوغان ونظامه، ونحن سندافع عن بلدنا من أردوغان، وختم كلامه قائلا: (أنقذونا من الكلب أردوغان).