شكرا لقرائتكم خبر عن على عبدالعال يؤكد على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين مصر وصريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، شكره لرئيسة الجمعية الوطنية الصربية على حفاوة الاستقبال، مهنئاً البرلمان الصربى على حسن تنظيم أعمال اجتماعات الجمعية الـ141 للاتحاد البرلمانى الدولى.

وأكد الدكتور على عبدالعال، خلال لقائه مايا جويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية الصربية، أهمية الحفاظ على الزخم الحالى، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة، وخاصة على الصعيد البرلماني، مُقدراً المواقف الصربية الداعمة للقضايا العربية في المحافل الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيراً للجهود التى تبذلها القيادة السياسية المصرية فى هذا المجال، ومرحباً بعقد مشاورات ثنائية مصرية صربية برلمانية حول مكافحة الإرهاب الدولى فى النواحي التى تدخل فى اختصاص البرلمان .

وأشار الدكتور على عبدالعال، إلى ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، من خلال زيادة التبادل التجارى والاستثمارات المتبادلة، مستعرضاً في ذلك محاور برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الطموح، وحزمة القوانين والتشريعات التى تم إصدارها لتشجيع الاستثمارات فى ضوء الفرص الاستثمارية المتميزة فى مصر، خاصة فى محور قناة السويس ، وفى المشروعات القومية العملاقة.

د. على عبدالعال مع مايا جويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية الصربية

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رئيس البرلمان خلال لقائه مايا جويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية الصربية





من جانبها، أعربت مايا جويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية الصربية عن تقديرها للتنامى الملحوظ في العلاقات المصرية الصربية، والذى يعكسه كثافة الزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين، خاصة على الصعيد البرلمانى، مؤكدة حرصها على تعزيز العلاقات المصرية الصربية على كافة الأصعدة و المستويات.

جدير بالذكر، إن رئيسة الجمعية الوطنية الصربية زارت مصر فى 23 يونية 2019 واستقبلها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، كما عقدت اجتماعا مع الدكتور على عبدالعال فى مقر مجلس النواب.

وعقد الدكتور على عبدالعال مع مايا جويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية الصربية، جلسة مباحثات ثنائية على هامش زيارته لصربيا، لحضور الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولى، وذلك فى مقر الجمعية الوطنية الصربية، وحضر اللقاء السفير المصرى فى بلجراد السفير عمرو جويلي.