شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تقرير يكشف انتهاكات أردوغان شمال سوريا وسط انتقادات دولية وعالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة "ماعت"، تقريرا جديدا يكشف عن جرائم النظام التركي على شمالي سوريا، وما شهدته الأيام الماضية، من اعتداءات وانتهاكات على المواطنين هناك، وهو ما تسبب فى الكثير من الإدانات العربية والعالمية، معلنين رفضهم لما يقوم به أردوغان في المنطقة من تهديد لأمن واستقرار المنطقة.

ورصد التقرير، إدانات الزعماء ورؤساء مختلف الدول العربية والعالمية، والانتقادات التى وجهت إلى أردوغان ونظامه على العدوان التركي على شمال سوريا، والجرائم التى ترتكب ضد الإنسانية هناك.

وأوضح التقرير، أن أردوغان له مطامع في المنطقة، ويسعى إلى تنفيذها من خلال الاعتداء على الأراضى السورية، وشهادات من المواطنين فى شمال سوريا، لما تعرضوا له من عدوان وتهجير للمواطنين جراء هذا العدوان التركي.