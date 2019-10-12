تعرف على عمولة السحب من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر في 11 بنكًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تقر جميع البنوك عمولة على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر باستخدام كارت الخصم المباشر "دبت" المرتبط بحساب العميل.

وتفرض البنوك عمولة مقابل تغيير العملة من الجنيه المصري بحساب العميل لعملة الدولة المتواجد بها العميل، وكذلك مقابل استخدام ماكينة الصراف الألي "ATM" طبقا للشروط المتعارف عليها عالميا.

وتساعد البنوك عبر هذه الخدمة العميل على الحصول نقود بنفس عملة الدولة، ولكن نسبة العمولة تعد مرتفعة بعض الشيء مما يدفع بعض العملاء للتغيير مباشرة من شركات الصرافة.

كما تضع البنوك حدودا للسحب اليومي خارج مصر باستخدام كروت الدبت وبما لايزيد عن حد معين في الشهر، وتتباين هذه الحدود من بنك إلى أخر.

كما تتيح البنوك للعميل مع السحب النقدي، حدودا أخرى للمشتريات عبر الإنترنت أو المحال التجارية ليساعد العميل في سداد مشترياته عبر حسابه إلكترونيا دون استخدام الكاش.

ويعرض الخليج 365 عمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الألي خارج مصر باستخدام كروت الخصم المباشر في أهم 11 بنكًا:

1-البنك الأهلي المصري:

عمولة السحب: خصم 6% من إجمالي قيمة المبلغ تتراوح بين 3% عمولة السحب و3% عمولة تغيير العملة بالإضافة لخصم 30 جنيهًا.

الحد الأقصى للسحب اليومي تتباين حسب نوع الكارت:

الكلاسيك: بما يعادل 20 ألف جنيه في اليوم بحيث لا تزيد عن 40 ألف جنيه شهريًا.

الجولد: بما يعادل 30 ألف جنيه في اليوم بما لا تزيد عن 60 ألف جنيه شهريًا.

البلاتيني: بما يعادل 50 ألف جنيه في اليوم بحيث لا تزيد عن 80 ألف جنيه شهريًا.

2-بنك مصر:

عمولة السحب: خصم 6% من إجمالي قيمة المبلغ تتراوح بين 3% عمولة السحب و3% عمولة تغيير العملة بالإضافة خصم 50 جنيهًا في السحبة الواحدة.

حدود السحب اليومي: بما يعادل ألفي دولار في اليوم أو الشهر.

3- بنك القاهرة:

عمولة السحب: خصم 6% من إجمالي قيمة المبلغ تتراوح بين 3% عمولة السحبة و3% عمولة تغيير العملة بالإضافة خصم 30 جنيهًا على السحبة الواحدة.

حدود السحب: بما يعادل 20 ألف جنيه في اليوم بما لا يزيد عن 30 ألف جنيه شهريًا.

4- البنك التجاري الدولي (CIB):

عمولة السحب: خصم 7% من إجمالي قيمة المبلغ تتراوح بين 3% عمولة تغيير العملة و4% عمولة السحب.

حدود السحب تتباين حسب نوع الكارت:

الكلاسيك: بما يعادل 10 آلاف جنيه في اليوم أو الشهر.

الجولد: بما يعادل 20 ألف جينه في اليوم أو الشهر.

بلاتنيوم : بما يعادل 30 ألف جنيه في اليوم أو الشهر.

5- بنك HSBC:

عمولة السحب: خصم 3% من إجمالي قيمة المبلغ عمولة تغيير العملة، بالإضافة لخصم 25 جنيهًا على السحبة من ماكينات البنك، أو خصم 30 جنيهًا من ماكينات أخرى.

حدود السحب: 10 آلاف دولار على جميع الكروت كحد أقصى في اليوم أو الشهر.

6- البنك العربي الأفريقي الدولي:

عمولة السحب: خصم 6% من إجمالي قيمة المبلغ، تتراوح بين 3% على تغيير العملة و3% على السحب النقدي.

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حدود السحب: 250 دولارًا كحد أقصى في اليوم، بما لا يزيد عن ألفي دولار في الشهر.

7- بنك الإسكندرية:

عمولة السحب: خصم 8% تتراوح بين 3% على تغيير العملة و5% على السحب.

حدود السحب تتباين حسب نوع الكارت:

فيزا أن سبير: بما يعادل 10 آلاف جنيه في اليوم بحيث لا يزيد عن 100 ألف جنيه في الشهر.

ماستر كارد بلاتينيوم: 20 ألف جنيه في اليوم بما لا يزيد عن 200 ألف جنيه في الشهر.

8- بنك العربي:

عمولة السحب: خصم 3.8% يتراوح بين 3% تغيير العملة، و0.8% عمولة السحب.

حدود السحب حسب نوع الكارت:

الكارت العادي: بما يعادل 20 ألف جنيه في اليوم ولايزيد عن 900 ألف جنيه في الشهر.

البريمير: بما يعادل 40 ألف جنيه في اليوم وبما لايزيد عن 900 ألف جنيه في الشهر.

بلاتينوم: بما يعادل 60 ألف جنيه في اليوم وبما لا يزيد عن 900 ألف جنيه في الشهر.

9- أبو ظبي الأول:

عمولة السحب: خصم 3% على تغيير العملة.

حدود السحب ينقسم إلى:

الكلاسيك: بما يعادل 7 آلاف جنيه في اليوم ولا يزيد عن 50 ألف جنيه في الشهر.

بلاتينيوم: بما يعادل 40 ألف جنيه في اليوم، وبما لايزيد عن 80 ألف جنيه في الشهر.

10- كريدي أجريكول:

عمولة السحب: خصم 7% من إجمالي قيمة المبلغ تتراوح بين 3% على عمولة تغيير العملة، و4% على عمولة السحب.

حدود السحب تتراوح بين:

الكلاسيك: 20 ألف جنيه في اليوم.

الجولد: 40 ألف جنيه في اليوم.

فيدال كلوب: 60 ألف جنيه في اليوم.

11- بنك الكويت الوطني:

عمولة السحب: خصم 7% تتراوح بين 3% على تغيير العملة، و4% على السحب.

حدود السحب تتراوح بين:

الكلاسيك: بما يعادل 10 آلاف جنيه في اليوم أو على مدار الشهر.

الجولد: بما يعادل 20 ألف جنيه في اليوم أو على مدار الشهر.

بلاتينيوم: بما يعادل 50 ألف جنيه في اليوم أو على مدار الشهر.