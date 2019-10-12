ماكرون يطلب وقف العدوان التركي على سوريا "في أسرع وقت"

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس – (أ ف ب):

أعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة أن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وقف العدوان التركي على سوريا "في أسرع وقت".

وقال الإليزيه إن ماكرون "أكد ضرورة منع عودة ظهور داعش في المنطقة قبل كل شيء، ودعم الذين قاتلوا على الأرض إلى جانبنا ضد الإرهابيين وحماية السكان المدنيين".

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وتابع أن رئيس الدولة الفرنسي "ذكر بضرورة وقف الهجوم التركي في أسرع وقت"، مؤكدا أن "فرنسا والولايات المتحدة اللتين تتقاسمان قلقا مشتركا، ستبقيان على تنسيق وثيق في الأيام المقبلة".

وبدأت تركيا عدوانا، دفع منذ الأربعاء نحو مئة ألف شخص إلى النزوح، وفق تقديرات الأمم المتحدة، بعد يومين من سحب واشنطن عشرات من جنودها من نقاط حدودية في شمال سوريا ما بدا وكأنه ضوء أخضر أمريكي لتركيا.

وكثفت تركيا الجمعة عمليات القصف على أهداف في شمال سوريا، بينما أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أنه سيواصل الهجوم على الرغم من التحذيرات الأمريكية.