بالصور.. إزالة عشش الطيور من أسطح المنازل في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد-طارق الرفاعي:

شن حي المناخ بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة عشش الطيور وأقفاص الكلاب، من أعلى أسطح المنازل.

وأسفرت الحملة التي شاركت فيها إدارة شئون البيئة، عن إزالة عشش لتربية الطيور من على أسطح عمارات بمنطقتي "6 أكتوبر، والسيدة".

من جانبه، أكد الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، على أن الحملات تأتي في إطار المتابعة اليومية، واستجابة لشكاوى المواطنين، وحفاظًا على الصحة العامة.