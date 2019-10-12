محافظ جنوب سيناء يشهد افتتاح ساحة العلم بوادي الراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء-رضا السيد:
قال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري لسباق الهجن، إن القبائل البدوية اعتادت على إقامة سباقات الهجن في جميع الحفلات والمناسبات، سواء كانت حفلات وطنية أم عرس زواج.
ونظم الاتحاد المصري لرياضة الهجن اليوم السبت، سباقًا بوادي الراحة بمدينة سانت كاترين، على هامش ملتقى سانت كاترين الخامس للسلام العالمي.
وشهد السباق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.
ووزع المحافظ الجوائز على الفائزين، وافتتح ساحة العلم التي جرى إقامتها بوادي الراحة
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