تكريم المشاركين في ملتقى سانت كاترين للتسامح الديني

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

كرم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، المشاركين في ملتقى سانت كاترين الخامس للتسامح الديني، الذي أقيم تحت شعار "هنا نصلي معا" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر للمشاركين، لحرصهم على إيصال الرسالة التي يهدف إليها الملتقى إلى العالم، وهي ترسيخ أسس السلام والتعايش في أمان.

وأكد المحافظ، أن القيادة السياسية في مصر بكل مؤسساتها لا تتواني عن تقديم الدعم لسيناء، بهدف إحداث تنمية حقيقية على أرضها.

وشارك في الملتقى وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، والدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مشاركة ٣٢ سفيرًا.