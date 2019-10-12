بالصور..حملة لإزالة الأكشاك غير المرخصة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شن حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم السبت، حملة مكبرة، لإزالة الأكشاك والبتارين غير المرخصة بنطاق الحي.

وأسفرت الحملة عن إزالة كافة الاشغالات والتعديات، وإلزام كافة المحال والمقاهي والمطاعم بالمساحات القانونية المرخص لهم بها، وذلك بامتداد شارع 23 ديسمبر مرورا بمناطق زمزم والصفا واستكمال زمزم، كما تم إزالة عدد من الأكشاك والبتارين والتند غير المرخصة، ورفع البردورات من نهر الطريق.

وصادرت الحملة عشرات الشماسي والباترينات والترابيزات والاستندات الحديدية، وإجلاء الباعة الجائلين وأصحاب فروشات الفاكهة من على جانب الطريق والجزيرة الوسطى وأمام المركز الاستكشافي.