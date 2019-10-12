الشرطة الأوروبية تضبط مخدرات بقيمة 85 مليون يورو في 6 أيام

وكالات- ضبطت منظمة الشرطة الأوروبية (يوروبول) اليوم، الجمعة 11 أكتوبر 2019، كميات من المخدرات غير القانونية تقدر قيمتها بـ85 مليون يورو (94 مليون دولار) في عملية تمشيط إستمرت ستة أيام، الشهر الماضي في أكثر من 12 دولة

ووصفت "يوروبول" العملية التي جرت في الفترة بين 16 و20 سبتمبر وفي يوم 25 من نفس الشهر، بأنها "صفعة قوية لسوق المخدرات الأوروبي"، حسب بيان صادر على الموقع الإلكتروني للمنظمة.

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وطالت العلمية 16 دولة عضوا بالاتحاد الأوروبي وأسفرت عن إعتقال أكثر من 400 شخص، حسب البيان. وتعرفت السلطات على أكثر من 50 ضحية محتملة للاتجار في البشر خلال حملة التمشيط.

وشملت المخدرات المضبوطة 1300 كيلوغرام من الكوكايين و1100 من نباتات القنب ونحو 20 ألفا من حبوب الإكستازي (عقار النشوة) وعشرة كيلوغرامات من الأمفيتامين وستة كيلوجرامات من عقار "أم دي أم إيه".