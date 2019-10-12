الكويت تشارك في الاجتماع الوزاري العربي الطارئ بالقاهرة حول سوريا

توجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم السبت إلى القاهرة لترؤس وفد بلاده المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، والذي يعقد في وقت لاحق اليوم بدعوة من مصر، لمناقشة العدوان

التركي على الأراضي السورية.ويضم الوفد الكويتي المرافق لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية كلا من: مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي، وسفير الكويت لدى مصر السفير محمد الذويخ، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالإنابة السفير صالح اللوغاني، ومندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد البكر.وكانت مصر قد دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية الذي يمثل اعتداءً غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.