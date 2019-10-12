مقتل 4 متظاهرين في احتجاجات على إجراءات التقشف بالإكوادور

لقي 4 متظاهرين حتفهم في الإكوادور في احتجاجات شعبية بسبب تدابير تقشف اقتصادية فرضتها حكومة الإكوادور على البلاد .
وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، أن
يذكر أن الإكوادور تشهد مظاهرات عنيفة تفجرت منذ أسبوع، احتجاجا على إجراءات التقشف فى البلاد..وفرض رئيس الإكوادور لينين مورينو حظر التجول حول المباني الحكومية الثلاثاء الماضي .
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