أمريكا والصين تتوصلان إلى صفقات تجارية جزئية

توصلت الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى صفقات تجارية جزئية، قد تنهي الحرب التجارية بينهما، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر، أمس الجمعة، أنه بموجب الاتفاقية، ستقدم الصين بعض التنازلات في مجال الزراعة، فيما ستقدم الولايات المتحدة عددا من مزايا التعريفة الجمركية.
وجرت جولة المفاوضات التجارية بينالولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع يومي الخميس والجمعة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق، أن الصين ترغب في التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن المفاوضات بين البلدين تسير على ما يرام.
وتجري المفاوضات قبل أيام قليلة من زيادة الرسومالجمركية الأمريكية على البضائع الصينية المقرر فرضها في 15 تشرين الأول/أكتوبر.
ويقود المفاوضات عن الجانب الأمريكي الممثل الأمريكي للتجارة، روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، ومن الجانب الصيني، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو هيه.
وعلى خلفية الحرب التجارية وبعد أن تعرضت المفاوضات لانتكاسة كبيرة، تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين، عقب إجراء الصين تعديلات على مسودة اتفاق وتخفيف التزاماتها وفق مطالب أمريكية تنادي بإصلاحات تجارية.
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