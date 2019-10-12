مقتل 74عنصرًا من قوات سوريا الديمقراطية منذ بدء الهجوم التركي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ،اليوم السبت، بمقتل 74 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية منذ بدء العملية العسكرية التركية في الأراضي السورية .
وذكر المرصد السوري (مقره لندن) في بيان نقلته قناة "العربية الحدث" الإخبارية أن قوات سوريا الديمقراطية أرسلت تعزيزات ومقاتلين
وذكرت قناة "العربية الحدث" أن محيط مدينتي رأس العين وتل أبيض تعرض لقصف تركي مركز، مشيرة إلى أن وحدات من القوات الخاصة التركية تشارك في القتال على الأرض .
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أكد في وقت سابق أن قوات أمريكية في محيط عين العرب "كوباني" بسوريا تعرضت لنيران مدفعية من مواقع تركية.
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